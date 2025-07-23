Avrupa Borsaları Yükselişle Kapandı

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Avrupa borsaları haftanın üçüncü gününü yükselişle tamamladı. Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,08 artışla 550,22 puana çıktı. Piyasalar, ABD ile Japonya arasındaki ticaret anlaşmasını olumlu karşıladı.

Avrupa borsaları, haftanın üçüncü işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 1,08 artışla 550,22 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,42 artarak 9.061,49, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,83 değer kazanarak 24.240,82, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,37 yükselerek 7.850,43 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,33 artışla 40.697,49 puandan kapandı.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.17 itibarıyla yüzde 0,03 düşüşle 1,175 oldu.

Avrupa piyasaları, ABD ile Japonya arasındaki ticaret anlaşmasını olumlu karşıladı.

ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamada, Japonya ile ticaret anlaşması görüşmelerini tamamladıklarını ve Japonya'nın ABD'ye yüzde 15 gümrük vergisi ödeyeceğini belirtti.

Söz konusu oranın daha önce duyurulan yüzde 25'lik tarifeden düşük olması piyasalardaki olumlu havayı desteklerken, ABD'nin Avrupa Birliği (AB) ve diğer ticaret partneriyle de anlaşma yapabileceği beklentilerini güçlendirdi.

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi
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