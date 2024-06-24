Avrupa Borsaları Yükselişle Kapandı

Avrupa borsaları, haftanın ilk iş gününü yükselişle kapattı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,73 değer kazanarak 518,87 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,53 yükselişle 8.281,55 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,03 artışla 7.706,89 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,89 değer kazanarak 18.325,58 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,58 yükselişle 33.834,91 puana ulaştı.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.22 itibarıyla yüzde 0,30 artışla 1,072 seviyelerinden işlem gördü.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl 2 kez faiz indirimine gidebileceğine yönelik beklentilerin artmasına karşın banka yetkililerinin temkinli sözle yönlendirmeleriyle karışık bir seyir izlenirken, yatırımcıların odağında bu hafta ABD ve Avrupa'da yoğun veri gündemi bulunuyor.

ABD'de açıklanacak büyüme verileri bankanın politika faizine ilişkin yol haritasına için önem arz ederken, bugün merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsünün (Ifo) yaklaşık 9 bin firmanın katılımıyla yaptığı Almanya İş Anketi'nin sonuçlarına göre, Alman iş dünyasının ekonomiye güveni haziranda azaldı.

Almanya'da mayısta 89,3 değerini alan Ifo İş Ortamı Güven Endeksi, şirket yöneticilerinin gelecek beklentilerindeki kötüleşmenin etkisiyle haziranda 88,6 puana indi. Piyasa beklentisi endeksin 89,7 puana yükseleceği yönündeydi.