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Avrupa Borsaları Yükselişle Kapandı

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Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününde İngiltere hariç yükselişle kapandı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi değer kaybederken, diğer Avrupa ülkelerindeki endeksler artış gösterdi. Avro/dolar paritesi ise yükselişle işlem gördü.

Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününde İngiltere hariç yükselişle kapandı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,32 artarak 519,85 puana indi.

???????İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,15 değer kaybederek 8.262,75 puana indi. Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,06 yükselişle 7.998,02 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,6 artarak 18.608,16 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,52 değer kazanarak 34.670,06 puana çıktı.

Avro/dolar paritesi TSİ 21.27 itibarıyla yüzde 0,47 artışla 1,089 seviyelerinden işlem gördü.

Küresel piyasalarının odağında bu hafta Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararı yer alırken, bugün açıklanan verilere göre ABD'de inşaat harcamaları nisanda artış beklentisinin aksine yüzde 0,1'lik azalış kaydetti.

Kaynak: AA / Ekonomi

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