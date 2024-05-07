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Avrupa Borsaları Yükselişle Kapandı

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Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı. Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 1,14 artarak 514,02 puana çıktı. İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya borsaları da yükseliş kaydetti. Avro/dolar paritesi ise 1,077 seviyelerinde işlem gördü. Risk iştahının güçlü kalmasıyla birlikte gözler İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi.

Avrupa borsaları, günü yükselişle kapattı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600, yüzde 1,14 artışla 514,02 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,22 değer kazanarak 8.313,67 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,4 yükselerek 18.430,05 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,99 artarak 8.075,68 puana ulaştı.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,75 artışla 34.242,49 puana yükseldi.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.20 itibarıyla 1,077 seviyelerinden işlem gördü.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine bu sene başlayacağına yönelik fiyatlamaların güçlü kalması risk iştahını beslemeye devam ederken, Avrupa borsalarında gözler İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) Perşembe günü açıklayacağı faiz kararına çevrildi.

BoE'nin bu hafta politika faizini yüzde 5,25'te sabit bırakması bekleniyor. Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü, Banka'nın faiz indirimine yılın üçüncü çeyreğinde başlayacağını öngörüyor.

Öte yandan, Avrupa Merkez Bankasının 6 Haziran'daki toplantıda ilk faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakılıyor.

Kaynak: AA / Ekonomi

İngiltere Merkez Bankası Almanya İtalya Fransa Banka Ekonomi Güncel Haberler

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