Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Avrupa'da borsalar, haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

Finansal hizmet şirketlerinin hisseleri yüzde 1,7, madencilik şirketlerinin hisseleri ise yüzde 1,8 yükseliş kaydetti.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisinin (ONS) bu sabah açıkladığı verilere göre, ekimde perakende satışlar aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda ise yüzde 2,7 azaldı.

ABD'de dün açıklanan veriler iş gücü piyasasında yumuşamanın devam ettiğini gösterdiğini aktaran analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin enflasyonla mücadelede zafer ilan etmek için erken olduğuna ilişkin yönlendirmelerinin piyasaların yön bulmasını zorlaştırdığını dile getirdi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde ise bugün Avrupa Bankacılık Kongresi'nde yaptığı konuşmada, küresel ekonominin rakip bloklara bölündüğüne yönelik işaretlerin giderek arttığını belirterek "Avrupa şu anda kritik bir kavşakta ve de-globalizasyon, demografi ve karbonsuzlaşma gibi bir dizi ortak zorlukla karşı karşıya." dedi.

Lagarde,"Bu zorluklarla aynı anda başa çıkmak, nesiller boyu sürecek bir çaba ve kısa sürede büyük yatırımlar gerektiriyor." ifadesini kullandı.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkan Yardımcısı Dave Ramsden ise Profesyonel Ekonomistler Topluluğu Yıllık Toplantısı'nda, İngiltere Merkez Bankasının, enflasyonu bankanın hedeflediği yüzde 2 hedefine indirilebilmesi için faiz oranlarının bir süre daha "kısıtlayıcı" seviyelerde kalması gerektiğini vurguladı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 1,01 artarak 455,82 puana yükseldi.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,91 değer kazanarak 7.233,91 puana yükseldi.

Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,84'lük artışla 15.919,16 puandan kapandı.

Birleşik Krallık'ta FTSE 100 endeksi yüzde 1,26 artarak 7.405,55 puana yükseldi.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,82'lik artışla 29,498,43 puandan kapandı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.26 itibarıyla yüzde 0,29 artışla 1,088 seviyelerinde seyrediyor.