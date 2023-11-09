Haberler ›› Ekonomi ›› Avrupa Borsaları Yükselişle Kapandı

Avrupa Borsaları Yükselişle Kapandı

Avrupa borsaları, İngiltere hariç yükselişle kapandı. Gösterge endekslerinde yaşanan artışlarla birlikte Avrupa borsaları pozitif bir seyir izledi. İngiltere'de ise FTSE 100 endeksi yükseliş kaydetti. Avro/dolar paritesi ise değer kaybetti.