Avrupa Borsaları Yükselişle Kapandı

Avrupa borsaları, İngiltere hariç yükselişle kapandı. Stoxx Europe 600 endeksi değer kaybederken, diğer ülkelerdeki endeksler artış gösterdi. Yatırımcılar, Fed yetkililerinin söylemlerini takip ederken, İngiltere Merkez Bankası Başkanı faiz indiriminden bahsetmeyeceklerini belirtti. Avro Bölgesi'nde tüketici beklentileri enflasyonun yükselmesine işaret etti.

Avrupa borsaları, İngiltere hariç yükselişle kapandı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,28 değer kaybederek 444,07 puana indi.

Almanya'da DAX 30 endeksi ise yüzde 0,51 artarak 15.229,6 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,69 değer kazanarak 7.034,16 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,13 artışla 28.433,33 puana yükseldi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,11 gerileyerek 7.401,72 puandan kapandı.

Avro/dolar paritesi TSİ 21.04 itibarıyla yüzde 0,07 değer kazanarak 1,071 seviyelerinden işlem gördü.

Yatırımcılar, ABD Merkez Bankası ( Fed ) yetkililerinin sözle yönlendirmelerini takip ederken, Fed Başkanı Jerome Powell bugün Araştırma ve İstatistik Bölümünün 100. Yıl Konferansı'nın açılışında yaptığı konuşmada, para politikası veya ekonomik görünüme ilişkin yorumda bulunmadı.

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey, İrlanda Merkez Bankasının Dublin'de düzenlediği "Finansal Sistem Konferansı 2023"te yaptığı konuşmada, ülkede para politikasının sıkı olduğunu ve enflasyonun hedeflenen yüzde 2 seviyesine düşene kadar uzun süre sıkı kalacağını belirterek, "Faiz indiriminden bahsetmek için gerçekten çok erken. Çok netiz, bu konuda henüz konuşmuyoruz." ifadelerini kullandı.

Avrupa Merkez Bankasının (ECB) bugün yayımlanan Tüketici Beklentileri Anketi'ne göre, tüketicilerin gelecek 12 ay için enflasyon beklentisi yüzde 3,5'tan yüzde 4'e çıktı.

Avro Bölgesi'nde perakende satışlar, eylülde bir önceki aya göre yüzde 0,3 düştü.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, Almanya'da enflasyon ekim ayında yüzde 3,8 ile Ağustos 2021'den bu yana en düşük seviyesine geriledi.