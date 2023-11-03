Avrupa Borsaları Yükselişle Kapandı

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününde İngiltere ve Fransa hariç yükselişle kapandı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,17 artışla 444,24 puana ulaştı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,39 düşüşle 7.417,73 puandan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,19 değer kaybederek 7.047,5 puandan kapandı.

Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,3'lük artışla 15.189,25 puandan ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,69'luk yükselişle 28.674,83 puana yükseldi.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.55 itibarıyla yüzde 1,06 artışla 1,073 seviyelerinde seyrediyor.

Piyasaların odağında bu hafta ABD Merkez Bankası ( Fed ) ve İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) para politikası kararları yer aldı.

Fed, politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutarken, analistler Fed'in şahin politikalarının sona ermiş olabileceğine işaret ediyor.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, tarım dışı istihdam ekimde 150 bin kişi artarak beklentilerin altında gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 3,8'den 3,9'a yükseldi.

Beklentilerin altında kalan istihdam artışı, ülkede sıkı iş gücü piyasasının gevşemeye başladığına işaret ederken varlık fiyatlarında Fed'in faiz artışlarında sona gelmiş olabileceği beklentisiyle oynaklık arttı.

BoE ise dün, politika faizini 15 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25'te sabit bırakma kararı alırken, sıkılaşmaya ikinci kez ara vermiş oldu. BoE Başkanı Andrew Bailey, eylülde yüzde 6,7 olan enflasyonun ekimde yüzde 5'in hemen altına ineceğini beklediklerini belirterek, enflasyonun hala çok yüksel olduğunu ve hedeflenen yüzde 2 seviyeye gerileyene kadar faizleri yeterince uzun süre yüksek tutacaklarını ifade etti.

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanı Joachim Nagel ise Alman ekonomisinde mevcut zayıflığın ardından gelecek yıl yeniden büyüme beklediğini bildirdi.