Avrupa Borsaları Yükselişle Kapandı

Avrupa borsaları haftanın dördüncü gününde Almanya ve Fransa hariç yükselişle kapandı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yükselirken, Almanya'da DAX 40 ve Fransa'da CAC 40 endeksleri düşüş yaşadı. ABD enflasyon verileri ise beklentilerin üzerinde gerçekleşti. ECB Yönetim Konseyi tutanaklarına göre, ekonomik büyüme endişeleri arttı ve faiz artışı desteklendi.

Avrupa borsaları haftanın dördüncü gününde Almanya ve Fransa hariç yükselişle kapandı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,1 artışla 453,63 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,32 değer kazanarak 7.644,78 puana yükseldi.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,23 düşüşle 15.425,03 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi ise yüzde 0,37 düşüşle 7.104,53 puana indi.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,26'lık yükselişle 28.493,35 puan oldu.

Avro /dolar paritesi ise TSİ 19.47 itibarıyla yüzde 0,63'lik azalışla 1,055 seviyelerinden işlem gördü.

Yatırımcıların odağında bulunan ABD enflasyon verilerine göre, ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylülde aylık bazda yüzde 0,4 ve yıllık bazda yüzde 3,7 artışla piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE ise eylülde beklentilere paralel olarak aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 4,1 arttı.

Analistler, fiyat baskılarının hafiflediğini ve bu durumun ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ay faiz oranlarını sabit tutacağına ilişkin beklentileri güçlendirdiğini ifade etti.

ABD'de bugün açıklanan bir başka veri olan ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı ise 7 Ekim ile biten haftada 209 bin ile piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi'nin 13-14 Temmuz'da Frankfurt'ta gerçekleştirdiği para politikası toplantısının tutanakları yayımlandı.

Tutanaklar, ECB Yönetim Konseyi üyelerinin, ekonomik büyüme endişelerinin arttığını ve büyük çoğunluğunun 25 baz puanlık faiz artışını desteklediğini ortaya koydu.

Bugün İngiltere'de açıklanan verilere göre ise, İngiltere'de Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) beklentilere paralel olarak aylık bazda yüzde 0,2 artış gösterdi. Sanayi üretimi ise ağustosta yüzde 0,7 daraldı.