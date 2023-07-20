Avrupa Borsaları Yükselişle Kapandı
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Avrupa borsaları, ABD'de şirket gelirlerine ilişkin beklentilerin etkisiyle yükselişle kapandı. Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,45 artarak 463,93 puana ulaştı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,76, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,79, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,59, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,36 artış gösterdi. Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,563 düşüşle 1,114 seviyelerinde seyrediyor.
Avrupa borsaları, yatırımcıların ABD'de şirket gelirlerine ilişkin beklentilerinin etkisiyle günü yükselişle kapattı.
Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,45 artışla 463,93 puana ulaştı.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,76 artarak 7.646,05 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,79'lık artışla 7.384,91 puana yükseldi.
Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,59 artışla 16.204,22 puandan, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,36'lık yükselişle 28.815,75 puandan kapandı.
Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.10 itibarıyla yüzde 0,563 düşüşle 1,114 seviyelerinde seyrediyor.