Avrupa Borsaları Yükselişle Kapandı

Avrupa'da borsaları, İngiltere'de yıllık enflasyonun haziranda beklentilerin üzerinde gerilemesinin ardından Almanya hariç yükselişle kapattı. İngiliz İstatistik Ofisi verilerine göre, İngiltere'de yıllık enflasyon, haziranda beklentilerin üzerinde gerileyerek yüzde 7,9'a indi. Beklenti, enflasyonun haziranda yüzde 8,2 olacağı yönündeydi. Ülkede enflasyon mayısta yüzde 8,7 olarak kaydedilmişti. Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,26 artışla 461,97 puana ulaştı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,80 artarak 7.588,20 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,11'lik artışla 7.326,94 puana yükseldi. İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,02'lik yükselişle 28.712,31 puandan kapandı. Öte yandan Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,10 azalışla 16.108,93 puana geriledi. Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.25 itibarıyla yüzde 0,41'lik düşüşle 1,118 seviyelerinde seyrediyor.