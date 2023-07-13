Avrupa Borsaları Yükselişle Kapandı
Ekonomi Haberleri
Avrupa borsaları, haftanın dördüncü gününü yükselişle kapattı. Enflasyon verilerinin beklentilerin altında kalmasıyla ABD Merkez Bankası'nın politika alanını genişletmesiyle pozitif bir seyir izlenirken, Avrupa'da enflasyon baskısı ABD'ye göre daha güçlü kalmaya devam ediyor.
Avrupa borsaları, haftanın dördüncü gününü yükselişle kapattı.
Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,61 artışla 461,36 puana ulaştı.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,32 artışla 7.440,21 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,5'lik artışla 7.369,8 puana yükseldi.
Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,74 artışla 16.141,03 puandan, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,78'lik artışla 28.774,77 puandan kapandı.
Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.06 itibarıyla yüzde 0,7 yükselişle 1,121 seviyelerinde seyrediyor.
Piyasalar, ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin altında gerçekleşmesinin ABD Merkez Bankasının (Fed) politika alanını genişletmesiyle pozitif bir seyir izlemeye devam ederken, Avrupa'da enflasyon baskısı ABD'ye göre daha güçlü kalmayı sürdürüyor.
Bugün açıklanan verilere göre, ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), haziranda aylık ve yıllık bazda yüzde 0,1 artışla beklentilerin altında kaldı.