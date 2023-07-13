Avrupa Borsaları Yükselişle Kapandı

Avrupa borsaları, haftanın dördüncü gününü yükselişle kapattı. Enflasyon verilerinin beklentilerin altında kalmasıyla ABD Merkez Bankası'nın politika alanını genişletmesiyle pozitif bir seyir izlenirken, Avrupa'da enflasyon baskısı ABD'ye göre daha güçlü kalmaya devam ediyor.