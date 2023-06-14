Avrupa Borsaları Yükselişle Kapandı

Avrupa borsaları, haftanın üçüncü gününü yükselişle kapattı. Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,36 değer kazanarak 464,94 puana çıktı. Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,49 artışla 16.310,79 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,52 değer kazanarak 7.328,53 puana ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 7.602,74 puana yükseldi. İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,88 artışla 27.809,09 puan oldu. Avro/dolar paritesi TSİ 19.50 itibarıyla yüzde 0,66 değer kazanarak 1,086 seviyelerinden işlem gördü. Küresel piyasalarda ABD'de enflasyonun mayısta yavaşlamasının pozitif etkisi sürerken, bugün açıklanan verilere göre İngiliz ekonomisi nisanda yüzde 0,2 büyüdü. Bu oran son üç aylık dönemde yüzde 0,1 oldu. İngiliz ekonomisinde resesyon ihtimali zayıflarken, ülkede enflasyon beklenenden daha ısrarcı ve yüksek kalmaya devam ediyor. ABD Merkez Bankasının (Fed) bugün açıklayacağı para politikası kararları ve Avrupa Merkez Bankasının yarınki faiz kararı yatırımcılar tarafından takip ediliyor.

Avrupa borsaları, haftanın üçüncü gününü yükselişle kapattı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,36 değer kazanarak 464,94 puana çıktı.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,49 artışla 16.310,79 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,52 değer kazanarak 7.328,53 puana ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 7.602,74 puana yükseldi.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,88 artışla 27.809,09 puan oldu.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.50 itibarıyla yüzde 0,66 değer kazanarak 1,086 seviyelerinden işlem gördü.

Küresel piyasalarda ABD'de enflasyonun mayısta yavaşlamasının pozitif etkisi sürerken, bugün açıklanan verilere göre İngiliz ekonomisi nisanda yüzde 0,2 büyüdü. Bu oran son üç aylık dönemde yüzde 0,1 oldu. İngiliz ekonomisinde resesyon ihtimali zayıflarken, ülkede enflasyon beklenenden daha ısrarcı ve yüksek kalmaya devam ediyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) bugün açıklayacağı para politikası kararları ve Avrupa Merkez Bankasının yarınki faiz kararı yatırımcılar tarafından takip ediliyor.