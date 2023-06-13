Avrupa Borsaları Yükselişle Kapandı

İngiltere'de güçlü istihdam verisi ve ABD'de beklentinin altında gelen enflasyon sonrası, Avrupa borsaları günün ikinci gününü yükselişle kapattı. Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,54 değer kazanarak 463,27 puana yükseldi. Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,83 artışla 16.230,68 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,56 değer kazanarak 7.290,8 puana ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,32 7.594,78 puana çıktı. İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,57 artarak 27.566,03 puana yükseldi.

Avrupa borsaları, İngiltere'de güçlü istihdam verisi ve ABD'de beklentinin altında gelen enflasyon sonrası, günün ikinci gününü yükselişle kapattı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,54 değer kazanarak 463,27 puana yükseldi.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,83 artışla 16.230,68 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,56 değer kazanarak 7.290,8 puana ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,32 7.594,78 puana çıktı.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,57 artarak 27.566,03 puana yükseldi.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.47 itibarıyla yüzde 0,39'luk artışla 1,08 seviyelerinden işlem gördü.

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi'nin verilerine göre, ülkede şubat-nisan döneminde işsizlik yüzde 0,1 artışla yüzde 3,8'e yükselirken, istihdam oranı bu dönemde bir önceki üç aylık döneme oranla yüzde 0,2 artışla yüzde 76'ye çıktı.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mayısta aylık bazda yüzde 0,1, yıllık bazda ise yüzde 4 ile piyasa beklentilerinin altında arttı. ABD'de yıllık enflasyon Mart 2021'den bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Yatırımcılar bu hafta ABD Merkez Bankası (Fed), Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve Japonya merkez bankalarının faiz oranlarına ilişkin kararlarını bekliyor.