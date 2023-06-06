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Avrupa Borsaları Yükselişle Kapandı

Avrupa Borsaları Yükselişle Kapandı

Ekonomi Haberleri

Avrupa borsaları, haftanın ikinci işlem gününü yükselişle tamamladı. Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,38 artışla 461,68 puana çıktı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,37 artarak 7.628,1, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,18 değer kazanarak 15.992,44, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,11 yükselerek 7.209 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,67 artışla 27.036,67 puan oldu. Avro/dolar paritesi TSİ 20.14 itibarıyla yüzde 0,25 değer kaybederek 1,069 seviyelerinden işlem gördü.

Avrupa borsaları, haftanın ikinci işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,38 artışla 461,68 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,37 artarak 7.628,1, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,18 değer kazanarak 15.992,44, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,11 yükselerek 7.209 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,67 artışla 27.036,67 puan oldu.

Avro/dolar paritesi TSİ 20.14 itibarıyla yüzde 0,25 değer kaybederek 1,069 seviyelerinden işlem gördü.

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi

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