Avrupa borsaları yükselişle kapandı
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Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.
Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.
Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 1,08 artışla 465,31 puana çıktı.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,98 artarak 7.778,38, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,44 değer kazanarak 15.961,02, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,26 yükselerek 7.432,93 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 2,54 artışla 27.348,57 puan oldu.
Avro/dolar paritesi TSİ 19.17 itibarıyla yüzde 0,1 değer kazanarak 1,102 seviyelerinden işlem gördü. ??????????????
Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi