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Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Ekonomi Haberleri

Avrupa borsaları işlem gününü yükselişle tamamladı.

Avrupa borsaları işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,31 artışla 462,51 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 artarak 7.788,37, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,56 değer kazanarak 15.815,06, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,28 yükselerek 7.403,83 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,77 artışla 26.835,31 puan oldu.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.41 itibarıyla yüzde 0,45 değer kazanarak 1,105 seviyelerinden işlem gördü. ??????????????

Avrupa piyasaları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açıklayacağı para politikası kararlarına odaklandı.???????

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Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi

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