Avrupa borsaları yükselişle kapandı Ekonomi Haberleri Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı. Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı. Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,56 artışla 391,31 puana çıktı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,12 artarak 6.858,79, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,67 değer kazanarak 12.437,81, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,9 yükselerek 5.931,92 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,7 artışla 20.930,81 puan oldu. Avro/dolar paritesi TSİ 19.25 itibarıyla yüzde 0,47 değer kaybederek 0,973 seviyelerinden işlem gördü. İngiltere Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng görevden alındı. AB, ağustos ayında toplam 64,7 milyar avroluk rekor seviyede dış ticaret açığı verdi. Kaynak: AA / Ekonomi Almanya England Ekonomi Haberler

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