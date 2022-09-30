Avrupa borsaları yükselişle kapandı Ekonomi Haberleri Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı. Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı. Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 1,3 artışla 387,85 puana çıktı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,18 artarak 6.893,81, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,16 değer kazanarak 12.114,36, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,51 yükselerek 5.762,34 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,45 artışla 20.648,85 puan oldu. Avro/dolar paritesi TSİ 19.29 itibarıyla yüzde 0,36 değer kaybederek 0,978 seviyelerinden işlem gördü. Avro Bölgesi'nde eylülde yıllık enflasyon, enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle yüzde 10'a ulaşarak kayıtlardaki en yüksek seviyeye çıktı. Avro Bölgesi'nde temmuzda yüzde 6,6 olan işsizlik oranı, ağustosta değişmedi. İngiliz ekonomisi 2. çeyrekte yüzde 0,2 büyüdü. AB üyesi ülkeler, enerji krizine karşı elektrik talebinin zorunlu düşürülmesi, ucuz maliyetli elektrik üreticilerinin kazançlarının sınırlandırılması ve fosil yakıt üreticilerinden katkı alınmasını içeren tedbirlerde anlaşma sağladı. Ekonomi Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker Almanya England Fransa Ekonomi Haberler

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