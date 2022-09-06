Avrupa borsaları yükselişle kapandı Ekonomi Haberleri Avrupa borsaları, haftanın ikinci işlem gününü yükselişle tamamladı. Avrupa borsaları, haftanın ikinci işlem gününü yükselişle tamamladı. Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,24 artışla 414,38 puana çıktı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,18 artarak 7.300,44 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,87 değer kazanarak 12.871,44 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,19 yükselerek 6.104,61 puan oldu. İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yerinde seyrederek 21.480,61 puanda kapandı. Avro/dolar paritesi TSİ 19.38 itibarıyla yüzde 0,21 değer kaybederek 0,991 seviyelerinden işlem gördü. Yatırımcılar, Rusya'dan Avrupa'ya doğal gaz tedarikinin kesilmiş olmasına ve ekonomik risklere odaklandı. Ekonomi Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker England Almanya Ekonomi Haberler

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