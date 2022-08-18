Avrupa borsaları yükselişle kapandı Avrupa borsaları işlem gününü yükselişle tamamladı. Avrupa borsaları işlem gününü yükselişle tamamladı. Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,39 artışla 440,76 puana çıktı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,35 artarak 7.541,85, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,52 değer kazanarak 13.697,41, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,45'lik artışla 6.557,4 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1'lik yükselişle 22.985,7 puana ulaştı. Avro/dolar paritesi TSİ 19.47 itibarıyla yüzde 0,81 değer kaybederek 1,01 seviyelerinden işlem gördü. Avro Bölgesi'nde, temmuzda yıllık enflasyon enerji fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle yüzde 8,9'a çıkarak rekor seviyeyi gördü. Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi, haziranda bir önceki aya göre yüzde 1,3 azaldı. Ekonomi Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker England Almanya Ekonomi Haberler

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