Avrupa borsaları yükselişle kapandı Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı. Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı. Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,34 artışla 442,35 puana çıktı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,11 artarak 7.509,15 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,15 değer kazanarak 13.816,61 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,25 yükselerek 6.569,95 puana ulaştı. İtalya piyasalarında ise tatil dolayısıyla işlem yapılmadı. Avro/dolar paritesi TSİ 19.24 itibarıyla yüzde 0,84 değer kaybederek 1,017 seviyelerinden işlem gördü. Yatırımcılar, Asya'da açıklanan makroekonomik verilerin beklentilerin altında kalmasına odaklandı. İngiltere'de ağustos ayında konut fiyatları yüzde 1,3 azaldı. Ekonomi AA / Ata Ufuk Şeker Almanya England Ekonomi Haberler

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