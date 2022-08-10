Avrupa borsaları yükselişle kapandı Avrupa borsaları, ABD'de enflasyon verisinin beklentinin altında gelmesiyle günü yükselişle kapattı. Avrupa borsaları, ABD'de enflasyon verisinin beklentinin altında gelmesiyle günü yükselişle kapattı. ABD Çalışma Bakanlığı'nın bugün açıkladığı verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) temmuzda aylık bazda değişim göstermezken, yıllık bazda yüzde 8,5 ile beklentilerin altında artış kaydetti. Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,89 artışla 439,88 puana çıktı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,25 artarak 7.507,11 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,52'lik artışla 6.523,44 puana yükseldi. İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,95'lik yükselişle 22.702,44 puandan, Almanya'da DAX 30 endeksi ise yüzde 1,23 artışla 13.700,93 puandan kapandı. Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.07 itibarıyla yüzde 0,26'lık yükselişle 1,033 seviyelerinden işlem görüyor. Ekonomi AA / Gökhan Kurtaran Tam Gemi Şok Denemeleri Çalışma Bakanlığı Ekonomi Haberler

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