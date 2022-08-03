Avrupa borsaları yükselişle kapandı Avrupa borsaları, haftanın üçüncü işlem gününü yükselişle tamamladı. Avrupa borsaları, haftanın üçüncü işlem gününü yükselişle tamamladı. Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,51 artışla 438,29 puana çıktı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,49 artarak 7.445,68, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,03 değer kazanarak 13.587,56, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,97'lik artışla 6.472,06 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1'lik yükselişle 22.574,9 puana ulaştı. Avro/dolar paritesi TSİ 19.26 itibarıyla yüzde 0,06 değer kaybederek 1,016 seviyelerinden işlem gördü. Avro Bölgesi'nde ÜFE, haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 1,1, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 35,8 yükseldi. Avro Bölgesi'nde perakende satışlar, haziranda bir önceki aya göre yüzde 1,2 azaldı. Ekonomi AA / Ata Ufuk Şeker England Almanya Ekonomi Haberler

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