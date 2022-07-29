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Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Avrupa borsaları günü, Avro Bölgesi'nde yılın ikinci çeyreğinde beklentinin üzerinde gelen büyüme verisinin etkisiyle yükselişle kapandı.

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Avrupa borsaları günü, Avro Bölgesi'nde yılın ikinci çeyreğinde beklentinin üzerinde gelen büyüme verisinin etkisiyle yükselişle kapandı.

Avro Bölgesi'nde bu yılın ikinci çeyreğinde Gayri Safi Yurtiçi Hasılanın (GSYH) yüzde 0,2 olan beklentiyi aşarak yüzde 0,7 büyüme kaydetmesi, haftanın son işlem gününde Avrupa borsalarını destekledi.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 1,28 artışla 438,29 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,06 artarak 7.423,43 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,72 değer kazanarak 6.448,50 puana yükseldi.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 2,16 yükselişle 22.405,48 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,52 artışla 13.484,05 puana ulaştı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.17 itibarıyla yüzde 0,2'lik yükselişle 1,02 seviyelerinden işlem görüyor.

AA / Gökhan Kurtaran - Ekonomi

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