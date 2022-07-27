Avrupa borsaları yükselişle kapandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Avrupa borsaları, ABD Merkez Bankası Fed'in iki günlük politika toplantısının ardından bugün yapılması beklenen açıklamaya ilişkin beklentilerle günü yükselişle kapattı.

 - Güncelleme:

Avrupa borsaları, ABD Merkez Bankası Fed'in iki günlük politika toplantısının ardından bugün yapılması beklenen açıklamaya ilişkin beklentilerle günü yükselişle kapattı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,47 artışla 428,12 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,57 artarak 7.348,23 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,75'lik artışla 6.257,984 puana yükseldi.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,52'lik yükselişle 21.480,70 puandan, Almanya'da DAX 30 endeksi ise yüzde 0,53 artışla 13.166,38 puandan kapandı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.17 itibarıyla yüzde 0,069'luk düşüşle 1,011 seviyelerinden işlem görüyor.

Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

AA / Gökhan Kurtaran - Ekonomi

Tam Gemi Şok Denemeleri Merkez Bankası Fed Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title