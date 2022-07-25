Avrupa borsaları yükselişle kapandı
AA - Gökhan Kurtaran - Ekonomi
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Avrupa borsaları, ABD Merkez Bankası Fed'in çarşamba sonuçlanacak iki günlük politika toplantılarına ilişkin beklentilerle Almanya hariç yükselişle kapandı.
Avrupa borsaları, ABD Merkez Bankası Fed'in çarşamba sonuçlanacak iki günlük politika toplantılarına ilişkin beklentilerle Almanya hariç yükselişle kapandı.
Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,54 artışla 426,25 puana çıktı.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,41 artarak 7.306,3 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,33'lük artışla 6.237,55 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,80'lik yükselişle 21.382,71 puana yükseldi.
Öte yandan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,33 değer kaybederek 13.210,32 puana indi.
Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.32 itibarıyla yüzde 0,05'lik yükselişle 1,022 seviyelerinden işlem görüyor.
AA / Gökhan Kurtaran - Ekonomi