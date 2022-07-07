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Avrupa borsaları yükselişle kapandı

AA - Bahattin Gönültaş - Ekonomi
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Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı.

Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 1,88 artışla 415,01 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,14 artarak 7.189,08 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,97 değer kazanarak 12.843,22 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,6'lık artışla 6.006,7 puan, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 3,05'lik yükselişle 21.558,07 puan oldu.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.05 itibarıyla yüzde 0,236'lık düşüşle 1,016 seviyelerinden işlem gördü.

ABD Merkez Bankasının (Fed) son toplantısına ait tutanakların bankanın enflasyonu düşürme kararlılığını göstermesi sonrası güne yükselişle başlayan Avrupa borsaları, kapanışta da pozitif bir seyir izlemeye devam etti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın istifasını açıklamasının ardından sterlin değer kazandı.

Makroekonomik veri tarafında ise Almanya'da sanayi üretimi, Rusya-Ukrayna savaşı ve Çin'deki Kovid-19 salgını nedeniyle uygulanan kısıtlamaların tedarik zincirinde sıkıntılara yol açmasıyla mayısta bir önceki aya göre yüzde 0,2 artarak beklentilerin altında kaldı.

Öte yandan, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) haziran ayı para politikası toplantı tutanakları, ECB Yönetim Konseyi'nin enflasyonun bir süre kalıcı olmasını ve temmuzda daha büyük faiz artırımı yapılmasını masaya yatırdığını ortaya koydu.

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AA / Bahattin Gönültaş - Ekonomi

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