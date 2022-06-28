Avrupa borsaları yükselişle kapandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Avrupa borsaları yükselişle kapandı

AA - Gökhan Kurtaran - Ekonomi
 - Güncelleme:
Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Avrupa borsaları, yatırımcıların küresel ekonomiye ve parasal politikalarına ilişkin beklentilerinin etkisiyle günü yükselişle tamamladı.

Avrupa borsaları, yatırımcıların küresel ekonomiye ve parasal politikalarına ilişkin beklentilerinin etkisiyle günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,27 artışla 416,19 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,90 artarak 7.223,43 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,35 değer kazanarak 13.231,82 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,64'lük artışla 6.086,02 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,79'luk yükselişle 22.101,23 puana yükseldi.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.22 itibarıyla yüzde 0,463'lük düşüşle 1,1053 seviyelerinden işlem görüyor.

AA / Gökhan Kurtaran - Ekonomi

England Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title