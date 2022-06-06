Avrupa borsaları yükselişle kapandı - Haberler

Avrupa borsaları yükselişle kapandı Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı. Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı. Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,92 artışla 444,12 puana çıktı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1 artarak 7.608,22, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,34 değer kazanarak 14.653,81, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,98'lik artışla 6.548,78 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,65'lik yükselişle 24.565,67 puana ulaştı. Avro/dolar paritesi TSİ 19.30 itibarıyla yüzde 0,27 değer kaybederek 1,069 seviyelerinden işlem gördü. Piyasalar, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ve enflasyon endişelerine rağmen ABD'de açıklanan son makroekonomik veriler ile Çin'de salgının kontrol altına alınmasını olumlu karşıladı. AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi England Almanya Ekonomi Haberler

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