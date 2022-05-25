Avrupa borsaları yükselişle kapandı - Haberler

Avrupa borsaları, haftanın üçüncü işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,63 artışla 434,31 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,51 artarak 7.522,75, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,63 değer kazanarak 14.007,93, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,73'lük artışla 6.298,64 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,57'lik yükselişle 24.250,45 puana ulaştı.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.20 itibarıyla yüzde 0,699 değer kaybederek 1,066 seviyelerinden işlem gördü.

Piyasalar, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin gelişmelere odaklandı.

AB, Rusya'ya yönelik yaptırımların ihlalini birlik genelinde suç haline getirecek ve üye ülkelerin kısıtlayıcı önlemleri ihlal eden kişi veya kuruluşların mal varlıklarına el koymayı sağlayacak yeni kurallar teklif etti.

AB ticari araç pazarında toplam satışlar nisanda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27,1 geriledi.