Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Avrupa borsaları, günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 1,74 artarak 427,59 puana yükseldi.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,5 artışla 6.269,73 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 2,84 değer kazanarak 23.724,2 puana çıktı.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 2,17 yükselişle 13.828,64 puana yükselirken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,44'lük artışla 7.347,66 puana tırmandı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.18 itibarıyla yüzde 0,13 artışla 1,054 seviyesinden işlem gördü.

Ekonomik büyüme ve enflasyonist baskılara ilişkin endişeler sürerken ABD'de beklenenden yüksek gelen enflasyon verisine rağmen Avrupa borsaları kapanışta pozitif bir seyir izledi.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisanda aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 8,3 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş gösterdi.