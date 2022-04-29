Avrupa borsaları yükselişle kapandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Avrupa borsaları yükselişle kapandı

AA - Ata Ufuk Şeker - Ekonomi
 - Güncelleme:
Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,74 artışla 450,39 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi, yüzde 0,47 artarak 7.544,55, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,84 değer kazanarak 14.097,88, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,39'luk artışla 6.533,77 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,82'lik yükselişle 24.252,16 puana ulaştı.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.34 itibarıyla yüzde 0,47 değer kazanarak 1,054 seviyelerinden işlem gördü.

Piyasalar, Rusya-Ukrayna savaşına ve enflasyon verilerine odaklandı.

Avro Bölgesi'nde nisanda yıllık enflasyon, enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle yüzde 7,5'e çıkarak kayıtlardaki en yüksek seviyesine ulaştı.

Avro Bölgesi ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,2 büyüme kaydetti.

AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi

Enflasyon, England, Almanya, Europe, Ekonomi, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title