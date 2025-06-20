Avrupa Borsaları Yükselişle Haftayı Kapatıyor

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü İngiltere hariç yükselişle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,13 değer kazanarak 536,53 puana çıktı.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,27 artarak 23.350,55 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,48 yükselerek 7.589,66 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,74 değer kazanarak 39.231,35 puana ulaştı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 düşüşle 8.774,65 puan oldu.

Avro/dolar paritesi TSİ 20.37 itibarıyla yüzde 0,4 artışla 1,154 seviyesinde seyrediyor.

ABD'nin Orta Doğu'ya yönelik ılımlı tutumunun bölgeye ilişkin tedirginlikleri yatıştırması pay piyasalarındaki fiyatlamalar üzerinde etkili oluyor.

Avrupa borsalarında da Orta Doğu'ya ilişkin gerginliğin görece azalması ve bölgede açıklanan makroekonomik verilerin etkisiyle haftanın son işlem gününde pozitif bir seyir hakim oldu.

İngiltere'de bugün açıklanan verilere göre, perakende satışlar mayısta yüzde 2,7 geriledi.

Almanya'da ise Üretici Fiyat Endeksi mayıs ayında beklentiler doğrultusunda gerileyerek yıllık bazda yüzde 1,2 azaldı.