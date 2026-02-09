Haberler

Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Güncelleme:
Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününde genel olarak yükseliş gösterdi. Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,7 artışla 621,41 puana çıkarken, büyük Avrupa borsa endeksleri de değer kazandı. Avro/dolar paritesi ise yükseliş kaydetti. Fransa Merkez Bankası Başkanı görevinden ayrılma kararı aldığını duyurdu.

Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600, yüzde 0,7 artışla 621,41 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,16 artarak 10.386,23, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,19 değer kazanarak 25.014,87, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,6 yükselerek 8.323,28 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 2,06 artışla 46.822,81 puandan kapandı.

Avro/dolar paritesi, TSİ 20.21 itibarıyla yüzde 0,7 artışla 1,19 oldu.

Avro Bölgesi Genel Yatırımcı Güven Endeksi, şubatta beklentileri aşarak 4,2 puana yükseldi ve Temmuz 2025'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Fransa Merkez Bankası (Banque de France) Başkanı Francois Villeroy de Galhau, görev süresinin dolmasına bir yıldan fazla süre kala, haziran başında görevinden ayrılma kararı aldığını duyurdu.

İngiliz bankası NatWest Group, varlık yönetim şirketi Evelyn Partners'ı 2,7 milyar sterlin (3,68 milyar dolar) işletme değeriyle satın alma konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi
