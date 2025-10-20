Avrupa Borsaları Yükselişle Başladı
Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı. Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 1,03 artışla 572,1 puana ulaşırken, İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya'daki ana endeksler de değer kazandı.
Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.
Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 1,03 artışla 572,1 puana çıktı.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,52 artarak 9.403,57, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,8 değer kazanarak 24.258,8, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,39 yükselerek 8.206,07 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,52 artışla 42.392,36 puandan kapandı.
Avro/dolar paritesi, TSİ 19.27 itibarıyla yerinde seyrederek 1,165 oldu.
Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi