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Avrupa Borsaları Yükselişle Başladı

8 Aralık 2023 11:25 Son Güncelleme: 11:26 Abone Ol

Avrupa borsaları güne yükselişle başladı. Stoxx Europe 600 gösterge endeksi ve diğer Avrupa borsa endeksleri artış gösterdi. Avro/dolar paritesi ise düşüş yaşadı. Bugün ABD'de açıklanacak istihdam raporu verileri piyasalarda oynaklığı artırabilir.