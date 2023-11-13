Avrupa Borsaları Yükselişle Başladı

Avrupa borsaları güne yükselişle başladı. Avro/dolar paritesi yatay seyirde. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'nin açıklamaları takip ediliyor.

Avrupa borsaları güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,5 kazançla 445,5 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,3 artışla 15.280 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,4 değer kazancıyla 7.388 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,7 artışla 28.693 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,5 yükselişle 9.417 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,4 primle 7.074 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu sıralarda yatay seyirle 1,0690'da seyrediyor.

Avrupa'da, bu hafta gözler bölge genelinde açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde cuma günü Financial Times tarafından düzenlenen etkinlikte, mevduat faizini yüzde 4'te tutmanın enflasyonu dizginlemek için yeterli olacağını ancak yetkililerin ihtiyaç duymaları halinde borçlanma maliyetlerini yeniden yükseltmeyi düşüneceklerini söyledi.

Bölgede açıklanan makroekonomik veriler karışık sinyaller vermeye devam ederken, bölgede enflasyon beklentileri yüksek kalmayı sürdürüyor.

Analistler, bu hafta açıklanacak verilerin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini kaydederek, şimdilik para piyasalarındaki fiyatlamalarda ECB'nin gelecek toplantılarda politika faizini sabit tutacağının öngörüldüğünü aktardı.

Analistler, küresel pay piyasalarında merkez bankalarının para politikalarına ilişkin belirsizliklerle yön arayışının sürdüğünü belirtti. Bu hafta gözlerin dünya genelinde açıklanacak enflasyon verilerine çevrildiğini söyleyen analistler, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında bulunmayı sürdürdüğünü ifade etti.