Avrupa Borsaları Yükselişle Başladı

Avrupa borsaları güne yükselişle başladı. Stoxx Europe 600 gösterge endeksi ve diğer Avrupa borsa endeksleri artış gösterdi. Avro/dolar paritesi ise değer kaybetti. Yatırımcılar, Fed Başkanı Jerome Powell ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın yapacakları açıklamaları bekliyor.

Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 artarak 451,9 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 değer kazancıyla 15.640 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 yükselişle 7.357 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,4 artışla 7.240 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,2 primle 9.343 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,5 değer kazancıyla 28.220 puanda bulunuyor.

Dün yüzde 0,5 azalışla günü 1,0811 seviyesinden tamamlayan avro/dolar paritesi, şu sıralarda yüzde 0,4 değer kaybıyla 1,0770'de dengelendi.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası ( Fed ) yetkililerinin dün verdiği karışık mesajların ardından negatif bir seyir izlerken, bugün Fed Başkanı Jerome Powell ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu'nda yapacakları açıklamalar yatırımcıların odağında bulunuyor.

Piyasalarda ABD ve Çin kaynaklı endişeler, varlık fiyatlarını baskılamayı sürdürüyor.

Analistler, ECB'nin gelecek dönem politikalarına yönelik öngörülerin resesyon ve enflasyon ikilemiyle gittikçe belirsizleştiğini ifade ederek, Lagarde'ın mesajlarının Avrupa borsaları için yön tayin edici olabileceğini söyledi.

Bir süredir resesyon riskinin yükseldiği bölgede bugün Almanya'da açıklanan verilere göre, ülke ekonomisi, yılın ikinci çeyreğinde beklentilere paralel olarak yıllık bazda yüzde 0,6 daraldı.

Analistler, bugün Powell ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının yanı sıra ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Öte yandan, bugün Almanya'da açıklanan verilere göre, ağustosta Ifo beklentiler endeksi 82,6 ile beklentilerin altında kaldı.