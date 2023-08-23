Avrupa Borsaları Yükselişle Başladı

Avrupa borsaları güne yükselişle başladı. Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,7 artarken, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,7 değer kazandı. İngiltere, Fransa, İspanya ve İtalya'da da endeksler yükseliş gösterdi. Avro/dolar paritesi ise değer kaybetti. Küresel piyasalar, para politikalarına ilişkin belirsizliklerle yön arayışını sürdürüyor.

Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,7 artarak 454,6 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,7 değer kazanarak 15.808 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,5 yükselişle 7.304 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,7 artışla 7.292 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,6 primle 9.372 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,7 değer kazancıyla 28.358 puanda bulunuyor.

Dün yüzde 0,45 azalışla günü 1,0846 seviyesinden tamamlayan avro/dolar paritesi, şu sıralarda yüzde 0,2 değer kaybıyla 1,0820'de dengelendi.

Küresel piyasalar, para politikalarına ilişkin belirsizliklerle yön arayışını sürdürürken, bugün gözler, dünya genelinde açıklanacak yoğun makroekonomik veri gündemine çevrildi.

Avrupa pay piyasalarında, dünyanın en büyük iki ekonomisi ABD ve Çin ekonomisine ilişkin haber akışı farklı nedenlerle yatırımcıların odağında olmayı sürdürüyor

Çin'de ekonomik aktiviteye yönelik endişeler öne çıkarken, ABD ekonomisinin sıkı halini sürdürdüğüne yönelik veri akışı ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem politikalarına yönelik soru işaretlerini artırıyor.

Bölgede enflasyonun güçlü kaldığına işaret eden veriler Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) gelecek toplantıda politika faizini 25 baz puan artırabileceği ihtimalini güçlendirmeye devam ederken, Jackson Hole'den gelecek mesajların söz konusu beklentiler üzerinde etkili olabileceği ifade ediliyor.

Öte yandan, bugün açıklanan verilere göre Almanya'da ağustos imalat sanayi, hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) sırasıyla 39,1, 47,3, 44,7 ile beklentilerin altında kaldı.

Analistler, bugün dünya genelinde imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI verileri, ABD'de yeni konut satışlarına ilişkin verilerin takip edileceğini bildirdi.