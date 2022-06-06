Avrupa borsaları yükselişle açıldı - Haberler

Avrupa borsaları yükselişle açıldı Avrupa borsaları, haftaya yükselişle başladı. Avrupa borsaları, haftaya yükselişle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,39 artışla 443 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,91 değer kazancıyla 14.591 puan oldu. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,05 yükselişle 7.612 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,03 artışla 6.552 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,94 değer kazancıyla 24.395 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,49 primle 8.767 puanda bulunuyor. Cuma günü yüzde 0,3 azalışla 1,0719 seviyesinden günü tamamlayan avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışının 0,1 üzerinde 1,0735'ten işlem görüyor. Analistler, enflasyon endişelerinin varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü belirterek, ABD'de açıklanan son makroekonomik verilerin resesyon endişelerini yatıştırması ve Çin'in yeni tip koronavirüs salgınını büyük oranda kontrol altına almasının ardından tekrar normalleşmeye başlamasının risk iştahını artırdığını söyledi. Yatırımcıların, bu hafta cuma günü açıklanacak ABD'nin enflasyon verisi ve perşembe günü gerçekleştirilecek Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) toplantısına odaklandığını aktaran analistler, bugün veri gündeminin sakin olduğunu bildirdi. Analistler, ECB yetkililerinin geçen hafta boyunca yaptıkları sözle yönlendirmelerin ardından para piyasalarında, üçüncü çeyrek bitmeden politika faizinin sıfır seviyesine çekileceğinin fiyatlandığını ifade ederek, ECB'nin bu toplantıda faiz artırmasının beklenmediğini ancak temmuz toplantısında 25 baz puan faiz artışına gideceğine kesin gözüyle bakıldığını kaydetti. AA / Muhammed Said Tanıl - Ekonomi Almanya İspanya İtalya Ekonomi Haberler

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