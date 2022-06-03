Avrupa borsaları yükselişle açıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Avrupa borsaları yükselişle açıldı

AA - Muhammed Said Tanıl - Ekonomi
 - Güncelleme:
Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı.

Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,39 artışla 443 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,59 değer kazancıyla 14.570 puan oldu.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,58 yükselişle 6.538 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,46 artışla 24.539 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,63 primle 8.799 puanda bulunuyor. İngiltere'de ise resmi tatil nedeniyle piyasalar bugün kapalı olacak.

Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışının hemen üzerinde 1,0750'den işlem görüyor.

Analistler, enflasyon ve resesyon endişelerinin varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü belirterek, açıklanan son makroekonomik verilerin enflasyon baskısının azalabileceğine işaret etmesiyle küresel risk iştahının arttığını kaydetti.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkililerinin bölgede rekor seviyeye çıkan enflasyonun ardından tonlarını şahinleştirdiğini ancak, ECB Başkanı Christine Lagarde'ın yönlendirmelerinin piyasadaki fiyatlamalarda daha ağır bastığını aktaran analistler, üçüncü çeyrek sonunda politika faizinin yüzde 0 seviyesine çekilmesinin beklendiğini bildirdi.

Analistler, bugün ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki verilerin de iş gücü piyasasında yavaşlamaya işaret etmesinin beklendiğini ifade ederek, özellikle tarım dışı istihdam verisinin yakından takip edileceğini vurguladı.

Bugün dünya genelinde hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile Avro Bölgesi'nde perakende satışlar da takip edilecek.

Ayrıca, bugün açıklanan verilere göre, Almanya'da dış ticaret fazlası nisanda 3,5 milyar avro ile beklentileri aştı.

Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

AA / Muhammed Said Tanıl - Ekonomi

İspanya Almanya İtalya Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title