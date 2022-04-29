Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününe yükselişle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,9 artışla 447, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,96 yükselişle 14.115 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,31 artarak 7.533 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,77 değer kazancıyla 6,558 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,47 artışla 8.552 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,05 primle 24.309 puanda bulunuyor.

Dün, Ocak 2017'den bu yana gördüğü en düşük seviye olan 1,0471'i test etmesinin ardından, günü yüzde 0,5 düşüşle 1,0499 seviyesinden tamamlayan avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışına göre yüzde 0,4 artışla 1,0545 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, devam eden jeopolitik riskler, merkez bankalarına yönelik sıkılaştırma beklentileri ve büyümeye dair artan kaygılara karşın bilanço sezonunda beklentilerden iyi gelen şirket karlılıklarının pay piyasalarında iyimserliği desteklediğini söyledi.

Dün, Almanya'nın Rus petrolünü almayı durdurabileceğine dair haberlerin enerji sektörü hisselerinde yükselişi beraberinde getirdiğini ifade eden analistler, ayrıca Rus gazının en büyük alıcıları arasında yer alan bazı Avrupalı kurumların ruble hesabı açtığını da bildirdi.

Analistler, bugün Avro Bölgesi ve Almanya'da büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağında yer aldığını belirterek, ABD'de ise kişisel gelirler ve harcamalar ile Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini kaydetti.