Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Avrupa borsaları, dünkü sert düşüşün ardından yeni güne alıcılı başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,2 artışla 447,9, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,95 yükselişle 14.056 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,94 artarak 7.450 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,51 değer kazancıyla 6,482 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,35 artışla 8.691 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,66 primle 24.065 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, bugün Mart 2020'den bu yana gördüğü en düşük seviye olan 1,0698'i test etmesinin ardından, şu dakikalarda önceki kapanışına göre yüzde 0,1 azalışla 1,0705 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, jeopolitik riskler, merkez bankalarının para politikalarında sıkılaşma sürecini hızlandırması ve ekonomik aktiviteye dair endişelerle pay piyasalarında oynaklığın arttığını belirterek, dün yaşanan sert düşüş sonrası gelen tepki alımlarının devam edip etmeyeceğinin yön üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

Bugünün veri gündeminde ABD'de dayanıklı mal siparişleri, Richmond Fed sanayi endeksi ve yeni konut satışlarının öne çıktığını dile getiren analistler, açıklanan bilançolar nedeniyle şirket ve sektör bazlı hareketliliğin artabileceğini söyledi.