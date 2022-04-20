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Avrupa borsaları, yükselişle açıldı

AA - Muhammed Said Tanıl - Ekonomi
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Avrupa borsaları, yükselişle açıldı

Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı.

Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,22 artışla 457,5, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,38 yükselişle 14.208 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 artarak 7.608 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,46 değer kazancıyla 6.565 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,41 artışla 8.730 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,25 primle 24.685 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışına göre yüzde 0,2 artışla 1,0809 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin agresifleşen şahin yönlendirmeleri, Rusya-Ukrayna savaşında yeniden şiddetlenen çatışmalar ve Çin'de devam eden yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle piyasalarda oynaklığın arttığını söyledi.

Bugün, G20 maliye bakanları ve merkez bankası başkanlarının toplantısının yanı sıra Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) Bahar Toplantıları ve Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağında yer aldığını belirten analistler, veri gündeminde ise Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve dış ticaret dengesi ile ABD'de ikinci el konut satışlarının öne çıktığını ifade etti.

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AA / Muhammed Said Tanıl - Ekonomi

Almanya, İspanya, Fransa, Europe, Ekonomi, Haberler

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