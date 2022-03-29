Avrupa borsaları, yükselişle açıldı

Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,1 artışla 459, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,24 yükselişle 14.596 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,82 yükselişle 7.534 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,29 değer kazancıyla 6.674 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,35 artışla 8.479 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,22 primle 25.015 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi şu dakikalarda önceki kapanışına göre yüzde 0,2 artışla 1,1005 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, Rus gazına bağımlılığın azaltılmasına yönelik girişimlerin gündemin odağında yer aldığını belirterek. Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerden çıkacak haber akışının piyasaların yönü üzerinde etkili olmaya devam edeceğini söyledi.

Çin'de artan Kovid-19 vakaları karşısında hükümetin sıfır tolerans politikası izleyerek kapanma tedbirini devreye alması ve Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin bir sonraki toplantısının İstanbul'da yapılması konusunda mutabık kalması, petrol fiyatlarında savaş nedeniyle oluşan yukarı yönlü baskıyı azaltarak pay piyasalarında iyimserliği artırdı.

Bugün ABD Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin açıklamalarının piyasaların odağında bulunacağını aktaran analistler, veri gündeminde ise ABD'de tüketici güven endeksi, JOLTS açık iş sayısı ve konut satışlarının öne çıktığını bildirdi.