Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Avrupa borsaları, güne alış ağırlıklı bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 artarak 450,6 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 değer kazanarak 15.258 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 yükselişle 7.652 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,3 artışla 28.489 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 primle 9.293 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 değer kazancıyla 7.031 puanda bulunuyor.

Dün yüzde 0,5 artışla 1,0560 seviyesinden günü tamamlayan avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 1,0550'de seyrediyor.

Analistler, küresel pay piyasalarında, İsrail- Filistin çatışmasının daha geniş bölgelere yayılmadan durdurulması için atılan diplomatik adımların olumlu sonuçlanabileceği beklentisiyle pozitif bir seyir izlendiğini ifade ederek, ABD'de hızlanan bilanço sezonunun da yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın, çarşamba günü İsrail'i ziyaret ederek, İsrail'in "savaş hedefleri ve stratejisi" hakkında kapsamlı bir brifing alacağı, İsrail ziyaretinin ardından da Ürdün'e giderek Kral 2. Abdullah, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşeceği duyuruldu.

Öte yandan, Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyelerinin sözle yönlendirmeleri de yatırımcıların odağında bulunmaya devam ediyor.

ECB Başekonomisti Philip Lane, dün yaptığı açıklamada, gerekmesi halinde bankanın ek önlemler almaktan çekinmeyeceğini belirtirken, analistler, İsrail-Filistin çatışması nedeniyle yükselen petrol ve doğal gaz fiyatlarının Banka'nın enflasyonla mücadelesini zorlaştırdığını hatırlattı.

Avrupa basınında çıkan haberlere göre ECB Başkanı Christine Lagarde'nin, Avro Bölgesi maliye bakanları ile yaptığı toplantıda, enflasyonist etkiler nedeniyle petrol fiyatlarını yakından izlediklerini söylediği anımsatıldı.

Analistler, söz konusu gelişmelere karşın para piyasalarındaki fiyatlamalarda ECB'nin politika faizini daha fazla artırmasının öngörülmediğini ancak emtia fiyatlarının yakından takip edildiğini bildirdi.

Bugünün veri gündeminde, Almanya ve Avro Bölgesi'nde ZEW beklenti endeksleri ile ABD'de perakende satışlar, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranının, yatırımcıların odağına yerleştiğini aktaran analistler, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının da takip edileceğini kaydetti.