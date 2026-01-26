Haberler

Avrupa borsaları Fransa hariç yükselişle kapandı

Güncelleme:
Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününde Fransa hariç yükselişle kapandı. Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,2 artışla 609,57 puana çıkarken, diğer önemli endeksler de değer kazandı. Avro/dolar paritesi ise yükseliş göstermeye devam ediyor.

Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününü Fransa hariç yükselişle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,2 artışla 609,57 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,05 değer kazanarak 10.148,85 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,13 artarak 24.933,08 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,26 yükselerek 44.950,32 puana ulaştı.

Fransa'da CAC 40 endeksi ise yüzde 0,15 düşüşle 8.131,15 puana geriledi.

Avro/dolar paritesi TSİ 20.35 itibarıyla yüzde 0,45 yükselişle 1,188 düzeyinde seyrediyor.

Avrupa piyasaları, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ile bir anlaşma yapması halinde Kanada'dan ithal edilen mallara yüzde 100 gümrük vergisi uygulanacağı yönündeki açıklamalarına odaklandı.

