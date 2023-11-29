Avrupa Borsaları Yatay Seyirde

Avrupa borsaları açılışın ardından yatay seyirde ilerliyor. Enflasyon verileri takip ediliyor. ABD Merkez Bankası'nın politikalarıyla ilgili beklentiler güçleniyor.

Avrupa, açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yatay seyirle 457 puanda, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,2 artışla 16.023 puanda bulunuyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 değer kaybıyla 7.431 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,3 yükselişle 29.471 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,6 artışla 10.061 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 kayıpla 7.242 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki hemen üstünde 1,0990'da seyrediyor.

Enflasyon verileri izleniyor

Avrupa'da, bugünden itibaren açıklanmaya başlayacak enflasyon verileri yatırımcıların odağına yerleşti.

Almanya'da, enflasyon ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,8'e inerek Ağustos 2021'den bu yana en düşük seviyesine gerilemişti. Ancak özellikle gıda fiyatlarının bir yılda yüzde 6,1 artması enflasyonun tüketiciler için yük olmaya devam ettiğini ortaya koydu.

Analistler, Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) aylık bazda yüzde 0,1 azalmasını, yıllık bazda ise TÜFE'deki artışın yüzde 3,5'e düşmesinin beklendiğini aktardı.

Küresel pay piyasalarında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahin politikalarının sonuna geldiğine yönelik beklentiler ise güçlenmeye devam ediyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın gelecek iki toplantıda politika faizini sabit tutmasına kesin gözüyle bakılırken, Fed'in yüzde 40 ihtimalle martta faiz indirimlerine başlayabileceği tahmin ediliyor.

Bununla birlikte, bankanın enflasyondaki gidişatı bir süre daha izleyebileceği ihtimali de fiyatlamalara yansırken, ilk faiz indiriminin yüzde 90 ihtimalle haziran toplantısında yapılabileceği öngörülüyor.

Analistler, bugün Almanya'da TÜFE'nin yanı sıra ABD'de büyüme verileri ile birlikte Fed yetkililerinin açıklamalarının takip edileceğini belirtti.