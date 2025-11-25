Avrupa Borsaları Ukrayna'da Barış Umutlarıyla Yükseldi

Avrupa borsaları, Ukrayna'daki savaşın yakında sona erebileceğine yönelik umutlarla haftanın ikinci işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, "Ukrayna'da barış" umutlarıyla yüzde 0,91 artışla 568,01 puana çıktı.

Otomotiv ve yedek parçaları endeksi yüzde 1 ve banka hisseleri ortalama yüzde 1,8 değer kazandı. Petrol ve gaz şirketlerinin hisseleri de 0,02 düşüş gösterdi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,78 artarak 9.609,53 ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,97 değer kazanarak 23.246,63 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,83 yükselerek 8.025,8 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,95 artışla 42.698,66 puandan kapandı.

Avro/dolar paritesi, TSİ 20.27 itibarıyla yüzde 0,39 artışla 1,157 oldu.

Fed faiz indirimi ve Ukrayna'da barış

Avrupa pay piyasalarında yükseliş, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimine gideceğine dair öngörülerin güçlenmesi ve Rusya ile Ukrayna arasındaki barış sürecine ilişkin olumlu gelişmeler sonrası ABD'nin önde gelen endekslerinin toparlanmasının ardından geldi. Asya-Pasifik piyasalarında da Wall Street'in yükselişinin etkisiyle yükseliş görüldü.

Küresel piyasalarda, Fed yetkililerinden gelen açıklamalar, bankanın aralıkta faiz indirimine gidebileceğine yönelik beklentileri güçlendirirken bu durum küresel piyasalardaki risk iştahının artmasını sağladı.

Avrupa piyasalarında ise yatırımcılar, Fed'in yaklaşan para politikası kararını etkileyebilecek haberleri yakından izlerken, piyasalar gelecek ay Fed'in 25 baz puanlık bir faiz indirimi yapma olasılığını yüzde 80'in üzerinde fiyatlıyor.

Savunma ve inşaat sektörü hisseleri

Şirket hisselerinden, Danimarkalı ilaç üreticisi Novo Nordisk, yeni nesil obezite ilacı Amycretin'in Faz II denemelerinden olumlu sonuçlar aldığını açıklamasının ardından hisseleri yüzde 3,3 değer kazandı.

Ukrayna'da barış konusunda ilerlemelerin sürmesi nedeniyle, Avrupa savunma hisseleri iki gün üst üste keskin kayıplar yaşadıktan sonra bugün hafif bir toparlanma kaydetti. Stoxx 600 Havacılık ve Savunma Endeksi günü yüzde 1 artışla kapattı. Alman silah üreticisi Rheinmetall'in hisseleri yüzde 1,73 değer kazandı.

Avrupa inşaat ve yapı malzemeleri sektörü hisseleri, Ukrayna için barış planı umutlarından yararlandı. Özellikle inşaat sektörü, Ukrayna'daki yeniden yapılanmanın en büyük yararlanıcısı olarak görülürken, Alman inşaat malzemeleri üreticisi Heidelberg Materials'ın hisseleri yüzde 6,6 arttı.

Verilerde ise Almanya ekonomisi, tüketici harcamalarının düşmesi ve ihracatın azalması nedeniyle üçüncü çeyrekte yine büyüme kaydedemedi.